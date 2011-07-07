Женский праздник и выборы-вещи несовместимые

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Дата проведения выборов президента России в марте 2012 года будет зависеть от того, перенесет ли правительство выходные в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, сообщает Корреспондент.

"Дата проведения выборов, которые могут состояться как 4, так и 11 марта, зависит в том числе и от решения правительства. Если правительство перенесет выходные, и ими будут 9-10 марта, то по закону выборы не могут состояться 11 числа", - сказал секретарь ЦИК РФ Николай Конкин.

Напомним, в конце июня премьер-министр РФ Владимир Путин рассказал, что будет делать после президентских выборов. По словам главы правительства, он займется гигиеной, в том числе в политическом смысле слова.

Недавний опрос Левада-центра показал, что около 23% россиян не хотели бы, чтобы Дмитрий Медведев и Владимир Путин участвовали в президентских выборах 2012 года.

фото: dw-world.de