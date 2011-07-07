Томенко:раньше на Купала в Украине жертвовали хлеб. Сегодня – украинский народ

7 июля 2011, 14:37

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Сегодня во время брифинга в парламенте заместитель Председателя Верховной Рады, один из лидеров партии «Батьківщина» Николай Томенко отметил, что его печальный прогноз о том, что на этой неделе власть планирует узаконить ряд антинародных реформ, подтверждается.

 Он напомнил, что 7 июля, на Ивана Купала, в Украине обычно приносили в жертву хлеб, как главный плод земли, а «сегодня власть решила принести в жертву украинский народ», сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина»

 Николай Томенко отметил, что, если проанализировать те законопроекты, которые уже рассматриваются сегодня и еще будут рассматриваться и голосоваться и вечернее и ночное время, то «за один сегодняшний сессионный день будут ликвидированы большинство социальных прав практически по всей линии координат».

Вице-спикер заявил, что «заканчивается рассмотрение двух законопроектов (р.н.8602, 8603), по которым в Украине стартует так называемая оптимизация, а точнее ликвидация, закрытие и перепрофилирование учреждений здравоохранения».

 Он разъяснил, что законопроектами и фракциями большинства не поддержана позиция оппозиции, которая предлагала зафиксировать, что создание госпитальных округов не предусматривает сокращения медицинских учреждений.

 Поэтому, по убеждению Николая Томенко, со вступлением этих законов в силу не только в экспериментальных регионах (Киеве, Крыму, Винницкой и Днепропетровской областях), но и по всей территории Украины начнется серьезное сокращение учреждений здравоохранения и людей, работающих в медицине.

 В то же время, самым страшным в этой ситуации он назвал то, что согласно упомянутым законопроектам, решение о закрытии медицинских учреждений будет приниматься органами власти.

 Анализ ко второму чтению законопроекта о Государственном земельном кадастре, по убеждению Николая Томенко, свидетельствует о том, что с одной стороны вводится значительное количество платных услуг в работе и даже процедуре переоформления земли, а с другой - выстраивается такая система работы, по которой фактически можно уже частично легализовать процедуру работы с землей (в том числе сельскохозяйственного назначения), поскольку ряд норм законопроекта фактически фиксирует начало полноценного функционирования рынка земли.

 По словам Томенко, это наводит на мысль, что, «несмотря на послание Президента, власть взяла четкий курс на то, что рынок земли, право продажи земли будут легализованы в Украине с 1 января 2012 года».

«Сегодня и земельный кадастр, и ряд других законов - это прелюдия к тому, что осенью будут проголосованы законы, которые легализуют право продажи земли с января 2012 года», - подчеркнул он.

 Говоря о наиболее резонансное сегодняшнее вопрос - пенсионная реформа, вице-спикер отметил, что анализ законопроекта о пенсионной реформе показывает, что «есть определенные позиции, к которым прислушивались, но радикально пенсионная реформа направлена ​​на то, чтобы создать больше проблем для рядовых граждан, простых пенсионеров, а не обеспечить интересы пенсионеров».

 

«Итак, за эту неделю и особенно в четверг будут легализованы самые антинародные инициативы, о которых мы говорили, а сегодняшний парламентский день войдет в историю как день принятия решений против интересов украинского народа», - подчеркнул Николай Томенко.

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