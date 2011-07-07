Адвокат Гонгадзе возмущается, почему Пукач сидит не в клетке

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Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерала МВД Алексея Пукача на понедельник, 18 июля, на 10.00.

Об этом сообщила журналистам представитель в суде Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко. «Сразу речь шла о том, что Алексей Подольский до сих пор не имеет доступа к государственной тайне, и фактически суд решил объявить перерыв до 18 июля до 10.00 утра с тем, чтобы этот доступ изготовить», - сказала Теличенко, пишет УНИАН.

Она сообщила, что суд отклонил ее ходатайство об отводе председательствующему судье. «В самом начале судебного заседания я была вынуждена заявить отвод председателю, из-за того, что при предварительном рассмотрении этого уголовного дела не был решен данный вопрос. Я подавала ходатайство о перемещении Пукача в место, определенное законом для лиц, находящихся под арестом», - отметила Теличенко.

По словам адвоката, она была недовольна тем, что при рассмотрении дела Пукача, он находился рядом со своим защитником, а не в специальном месте для подсудимых в зале суда (клетке).