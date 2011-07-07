Депутаты Госдумы богаче своих украинских коллег в 15 раз

Десятка самых богатых депутатов Верховной Рады, которые обнародовали свои декларации за 2010 год, получили суммарный доход в размере 135, 3 млн. грн.

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В первую десятку самых обеспеченных членов парламента вошли Александр Третьяков из фракции блока «Наша Украина» – «Народная самооборона» (64,4 млн грн), представитель Партии регионов Ринат Ахметов (34,2 млн грн), «бютовец» Юрий Трындюк (19,36 млн грн), «регионал» Эдуард Прутник (11,628 млн грн), народный депутат от ПР Артем Щербань (1,661 млн грн), «нунсовец» Виктор Матчук (1,12 млн грн), спикер парламента Владимир Литвин (913,8 тыс. грн), «нунсовец» Арсений Яценюк (736,8 тыс. грн), «бютовец» Андрей Сенченко (699,2 тыс. грн), «регионал» Владимир Стретович(629,7 тыс. грн), пишет «Дело».

В то же время, по данным российского marker.ru, общий доход десяти самых богатых депутатов Государственной Думы Российской Федерации за минувший год составил 7,705 млрд. рублей. В гривневом эквиваленте эта сумма составляет приблизительно 2137 млн. грн. То есть, в 15 раз выше, чем в украинских законодателей.

Самым богатым человек в российском парламенте является член фракции «Единая Россия» Борис Зубицкий с доходом 1,9 млрд. руб. (свыше 500 млн. грн). На втором месте - Николай Борцов (бывший акционер крупнейшего в России производителя соков ОАО «Лебедянский») с доходом 1,3 млрд. руб.

В общей сложности 450 депутатов Госдумы РФ заработали в 2010 году 14,3 млрд руб. (приблизительно 4 млрд грн). Подсчитать аналогичную сумму в украинских народных избранников пока невозможно – из 450 парламентариев решились показать доходы за 2010 год около 70 человек.