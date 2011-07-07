Судья Киреев удалился решать свой отвод

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В заседании Печерского районного суда по делу Тимошенко, объявлен перерыв до 15:15 и удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства бывшего премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко и ее защиты об отводе судьи из-за его предвзятости и необъективности при принятии предварительных решений, сообщает официальный сайт Тимошенко.

«Суд выслушал позиции сторон относительно заявления об отводе и удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Объявляется перерыв ориентировочно до 15:15», - сказал Киреев.

Перед объявлением перерыва Тимошенко в очередной раз обвинила судью в игнорировании всех правовых норм, которые подтверждают отсутствие состава преступления и незаконность уголовного преследования экс-премьера. «Мы обращались к вам с ходатайством о назначении суда присяжных в таком резонансном деле. Конституция предусматривает такое право, а вы его проигнорировали и даже не приняли никакого решения! - обратила внимание судьи Тимошенко. Все ваши действия на всех судебных заседаниях свидетельствуют о политическом заказе ваших решений, и это является достаточными основаниями для отвода».

Экс-премьер подчеркнула, что все действия судьи с начала судебного процесса направлены на препятствование объективному рассмотрению дела и нарушение ее права на защиту: «Ваши действия нарушают 62, 64, 129 статьи Конституции, нормы процессуального законодательства, все международные нормы. Ваши действия направлены на препятствование моего права на защиту. Вы не рассматриваете доводов, кроме тех, которые предоставило обвинение. Вы даже не замечаете того, что прокурор несколько раз называл меня осужденной».

В связи с этим Тимошенко в очередной раз призвала судью или взять самоотвод, или закрыть уголовное дело как незаконно возбужденное.

«Меня обвиняют в том, что я незаконно подписала директивы, которые регламентированы законодательством. Они инкриминируют то, что цена на газ была 450 долларов, а материалы уголовного дела говорят о цене в 232, 98 долларов... Сегодня цена на газ составляет 280 долларов, но уголовного дела за это нет», - обратила внимание Тимошенко.

Она также поинтересовалась, «какие доказательства об убытках надо еще предоставить, помимо признанных миром? Есть аудит компании Ernst&Young, согласно которому убытки при транспортировке газа по территории Украины не было, а были наоборот доходы...»

«Поэтому я призываю вас – либо самостоятельно взять отвод, либо закрыть дело из-за отсутствия состава преступления», - обратилась Тимошенко к судье.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua