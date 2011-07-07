Судья Киреев удалился решать свой отвод

7 июля 2011, 14:54

{1-}

В заседании Печерского районного суда по делу Тимошенко, объявлен перерыв до 15:15 и удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства бывшего премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко и ее защиты об отводе судьи из-за его предвзятости и необъективности при принятии предварительных решений, сообщает официальный сайт Тимошенко.

«Суд выслушал позиции сторон относительно заявления об отводе и удаляется в совещательную комнату для принятия решения. Объявляется перерыв ориентировочно до 15:15», - сказал Киреев.

Перед объявлением перерыва Тимошенко в очередной раз обвинила судью в игнорировании всех правовых норм, которые подтверждают отсутствие состава преступления и незаконность уголовного преследования экс-премьера. «Мы обращались к вам с ходатайством о назначении суда присяжных в таком резонансном деле. Конституция предусматривает такое право, а вы его проигнорировали и даже не приняли никакого решения! - обратила внимание судьи Тимошенко. Все ваши действия на всех судебных заседаниях свидетельствуют о политическом заказе ваших решений, и это является достаточными основаниями для отвода».

Экс-премьер подчеркнула, что все действия судьи с начала судебного процесса направлены на препятствование объективному рассмотрению дела и нарушение ее права на защиту: «Ваши действия нарушают 62, 64, 129 статьи Конституции, нормы процессуального законодательства, все международные нормы. Ваши действия направлены на препятствование моего права на защиту. Вы не рассматриваете доводов, кроме тех, которые предоставило обвинение. Вы даже не замечаете того, что прокурор несколько раз называл меня осужденной».

В связи с этим Тимошенко в очередной раз призвала судью или взять самоотвод, или закрыть уголовное дело как незаконно возбужденное.

«Меня обвиняют в том, что я незаконно подписала директивы, которые регламентированы законодательством. Они инкриминируют то, что цена на газ была 450 долларов, а материалы уголовного дела говорят о цене в 232, 98 долларов... Сегодня цена на газ составляет 280 долларов, но уголовного дела за это нет», - обратила внимание Тимошенко.

Она также поинтересовалась, «какие доказательства об убытках надо еще предоставить, помимо признанных миром? Есть аудит компании Ernst&Young, согласно которому убытки при транспортировке газа по территории Украины не было, а были наоборот доходы...»

«Поэтому я призываю вас – либо самостоятельно взять отвод, либо закрыть дело из-за отсутствия состава преступления», - обратилась Тимошенко к судье.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять