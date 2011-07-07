Литвин нанесет официальный визит в Армению

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11-12 июля 2011 Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин посетит с официальным визитом в Республике Армения. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе ВР.

Программой визита предусмотрены встречи руководителя украинского парламента с председателем Национального Собрания Республики Армения А. А. Абраамяном в формате 1 +2, с президентом Республики Армения Серж Азатович Саргсяном, с премьер-министром Армении Тиграном Суренович Саркисяном и с Католикосом Всех Армян Гарегином II.

Во время визита пройдут переговоры официальных делегаций Украины и Республики Армения под председательством глав Парламентов Украины и Республики Армения, планируется подписание двусторонних документов.

Украинская делегация посетит музей-институт Геноцида армян, Институт древних рукописей Матенадаран имени Св. Месропа Маштоца, Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат".

Председатель Верховной Рады Украины В. Литвин выступит перед членами Академии наук Армении и ответит на вопросы журналистов.