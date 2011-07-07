В Калифорнии разбился военный вертолет

{1-}

На территории базы морской пехоты ВМС США Кемп-Пендлон в Калифорнии во время тренировочного полета разбился военный вертолет, сообщает Корреспондент.

Как сообщает АР, один человек погиб и пятеро получили ранения. CNN отмечает, что после крушения вертолет UH-1Y Yankee Huey загорелся, но пожар быстро удалось потушить.

Пострадавших доставили в больницы, пока об их состоянии ничего не известно.

Причина крушения также пока не установлена. Погодные условия во время тренировочного полета были благоприятными.