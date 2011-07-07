Королевская:политическая авантюра Тигипко провоцирует конфликт в обществе

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Организовывая митинг под партийными флагами «Сильной Украины» в поддержку правительственной пенсионной реформы, вице-премьер-министр Сергей Тигипко подталкивает людей к гражданскому противостоянию, заявила Наталия Королевская - народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), глава Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед», пишет УНИАН.

«Украинский пенсионный законопроект получил преимущественно негативную оценку экспертов и гражданского общества. Аналогичные пенсионные реформы в Европе вызывают миллионные протесты. Выводя, в основном, молодых людей под флагами партии в поддержку своего антисоциального эксперимента, С.Тигипко поступает безответственно, толкает общество к конфликту. Это – политическая авантюра, имеющая целью только одно – подкрепить пошатнувшиеся позиции политика во власти», - считает депутат.

По ее словам, так называемые сторонники пенсионной реформы не имеют представления о том, что они поддерживают, так как по состоянию на утро 7 июля на сайте Верховной Рады до сих пор не размещена сравнительная таблица пенсионного законопроекта (№7455), который депутаты планируют сегодня рассматривать во втором чтении.

В то же время противники реформаторских идей совершенно четко представляют себе ключевые положения пенсионной реформы, против которых они выступают - это повышение пенсионного возраста, увеличение страхового стажа, снижение пенсий, которое произойдет в результате принятия этого законопроекта.

«Всеукраинская гражданская акция «Вперед», объединяющая более 300 общественных организаций и профсоюзов со всей Украины, 14 июня приняла резолюцию с однозначной аргументацией «против» такой пенсионной реформы. Сегодня мы пикетируем Верховную Раду, где будем отстаивать свою принципиальную позицию», - сказала депутат.