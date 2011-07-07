Суд над Тимошенко отложили на завтра

{1-}

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 10:00 завтрашнего дня, 8 июля. Таким образом, судья Родион Киреев частично удовлетворил ходатайство защитника Юлии Тимошенко Николая Титаренко, в котором он просил предоставить ему время для подготовки дополнительных ходатайств.

Как передает ЛИГАБизнесИнформ, Титаренко просил суд дать ему месяц, чтобы дополнительно ознакомиться с материалами дела и подготовить новые ходатайства.

Суд решил, что просьба предоставить месяц не обоснована, поскольку суд ранее уже давал время на ознакомление с делом. В то же время, просьбу предоставить время на подготовку ходатайств суд частично удовлетворил, объявив перерыв до завтра.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua