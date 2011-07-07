Выход очередного номера газеты «Главное» под угрозой срыва

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Выпуск субботнего номера газеты «Главное» (Харьков) находится под угрозой из-за обыска, проходившего в редакции утром 7 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня у нас выпуск в печать субботнего выпуска газеты. Но поскольку сотрудники пока не могут работать в режиме dead-line'а, скорее всего, будет срыв выпуска номера», - заявил главный редактор газеты Евгений Маслов.

Он отметил, что обыск проводился по делу, никак не связанному с работой редакции. «Пришли довольно грозно и резко. Запретили пользоваться всем, чем только можно. На заявление о том, что журналисты не имеют никакого отношения к поводу обыска - поиску каких-то бумаг связанных с землеотведением - не отреагировали никак. Обыскали все рабочие места сотрудников», - сообщил Маслов.

По его словам, обыск в редакции уже закончен, но работа по-прежнему парализована. Часть сотрудников, в том числе и верстальщик, находятся на улице и не могут попасть в здание.

Утром 7 июля вход в офисы банка «Базис» и АО «Инвестор», принадлежащих главе Харьковской областной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина», экс-главе Харьковской облгосадминистрации Арсену Авакову, заблокировали бойцы спецподразделения «Беркут» и не пускают никого внутрь. В этом же здании находится редакция газеты и интернет-портала «Главное».

Как сообщила начальник Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса Волкова, там проводятся следственные действия в рамках уголовного дела. При этом Л.Волкова не уточнила, о каком именно уголовном деле идет речь и как оно связано со структурами, принадлежащими Авакову.