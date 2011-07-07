Милиция прервала прямую трансляцию из зала суда

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Сотрудники судебной милиции "Грифон" сразу после объявления переноса заседания Печерского суда Киева по рассмотрению "дела Тимошенко" оттеснили телеоператоров из зала, у которых еще продолжалась прямая трансляция заседания.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", на реплики операторов о том, что это технически невозможно и в зале нельзя оставить включенные камеры и самим выйти, сотрудники "Грифона" не реагировали и продолжали требовать покинуть помещение.

После этого "Грифон" начал вытеснять операторов с их штативами и камерами, придавливая штативы деревянным ограждением. На просьбы операторов не делать этого, потому что техника очень дорогая, сотрудники судебной милиции не реагировали.

Милиция также оттесняла корреспондентов, которые не успели до этого момента покинуть зал заседания.

Все это происходило во время эфира.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua