Лучшим подарком Януковичу станет пенсионная реформа - Сухой

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Народный депутат Украины от Партии регионов Ярослав Сухой считает, что лучшим подарком ко дню дождения Президенту Украины будет принятие законопроекта о пенсионной реформе. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНН.

«Я считаю, что лучшим подарком для него будет принятие пенсионной реформы. Надеюсь, что он оценит такой подарок, который так долго все ждали», - отметил Сухой.

Напомним, сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о пенсионной реформе.

Президент Украины Виктор Янукович 9 июля отметит свое 61-летие.