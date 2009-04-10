Реаниматор

Некогда мощная политическая сила, создававшаяся в 2005 году на волне победы «оранжевой» команды как едва ли не самый перспективный политический проект в Украине, сейчас оказалась на политическом дне.



Хотя официально «Нашу Украину» и возглавляет Президент Украины, который ездит в этом качестве на важные съезды ЕНП в Брюссель, однако внутри самой партии царит полная разруха. Организационная структура партии в регионах фактически лежит, большинство сотрудников исполкомов в регионах уже несколько месяцев не выходят на работу, поскольку находятся в неоплачиваемых отпусках. Долги по зарплатам, за коммунальные услуги, связь и аренду помещений уже измеряются десятками миллионов гривен. Фактически, партия очутилась на грани банкротства. Открытые письма партийцев к Виктору Ющенко с просьбой решить вопрос зарплатних задолженностей звучат как гвозди в гроб «Нашей Украины».



Люди, которые еще полгода назад оказывали хоть какое-то сопротивление кадровому оттоку из «Нашей Украины» в «Единый центр», теперь прекратили сопротивляться. Партийцы, которые формально еще находятся в неоплачиваемых отпусках, на самом деле уже давно отошли в сторону в поисках средств к существованию. В некоторых региональных организациях еще пытаются удерживать партийную структуру на плаву, но даже самым мощным партийным организациям все сложнее перебиваться временным финансированием со стороны.



В конце марта истек срок для проведения завершающего этапа шестого съезда «Народного Союза Наша Украина», что, фактически, лишило партию возможности определить свою последующую стратегию развития, или правильнее сказать, - выживания. «Наша Украина» сейчас разобщена как никогда – часть партийцев, как то Павел Жебривский, добровольно махнула на все рукой и строят собственные проекты. Те, кто поддержал создание «коалиции трех», понемногу вытесняются из партийной жизни, однако сил избавиться от них у партии тоже нет. Хотя, в действительности, уже очень сложно говорить, кто является партией, а от кого нужно очищаться. По крайней мере пока сил на изгнание руководителя киевской «Нашей Украины» Николая Мартыненко и других «коалициантов» у Президента не хватает. Смелые планы выдворить из партии самого Президента так и остались громкими заявлениями.



В любом случае, если хоть какая-то стратегия спасения не будет воплощаться уже в ближайшее время, то «Нашу Украину» можно будет смело хоронить – от нее останется только название и горстка представляющих ее народных депутатов.



Эта ситуация дала благодатную почву для разговоров о президентских планах выбросить «Нашу Украину» на свалку и делать ставку на «Единый центр». Формально, многие губернаторы еще числятся в «Нашей Украине», но фактически они уже на полную работают именно на проект главы президентского Секретариата. Именно такое решение Ющенко выглядело самым логическим.



Однако события последних дней указывают на то, что Президент все-таки еще не поставил жирный крест на своем партийном детище. Одной из первых ласточек изменения отношения к «ЕЦ» стал уход из этой политсилы Днепропетровского губернатора Виктора Бондаря, на которого якобы надавил сам Виктор Ющенко.

Кроме того, в прошлый вторник, как раз в день своего обращения к парламенту Виктор Ющенко встретился с членами президиума политсовета «Нашей Украины». Давно уже Президент не радовал своих партийцев такими встречами, поэтому тут же заговорили о том, что вот-вот судьба партии должна решиться. И действительно, Виктор Ющенко поставил задачу пошерстить партийные ряды и начать работу по подготовке следующего партийного съезда, на котором и направить «корабль» в нужном направлении.



Главным реаниматором для «Нашей Украины» Президент определил Романа Безсмертного. Именно его, с подачи Ющенко, назначили исполняющими обязанности председателя исполкома партии. Конечно, такой ход главы партии сначала удивил, ведь еще год назад Роман Петрович публично заявил о своем выходе из «Нашей Украины» и написал соответствующее заявление.



Но если разобраться, то в новой кадровой инициативе есть немалый смысл. Во-первых, кто кроме Романа Безсмертного знает партию как свои пять пальцев и едва ли не единственный может провести для «Нашей Украины» своеобразную шоковую терапию, оставив ее на плаву способной участвовать в избирательной гонке. Ведь именно Безсмертный вел проект создания НСНУ еще с 2004 года и возглавил партию решением учредительного съезда еще 5 марта 2005 года. Успехи становления партии в первые месяцы ее создания – незаурядная заслуга именно Безсмертного.



Ответственность Безсмертного есть и в последующих неудачах «Нашей Украины». Напомним, что главной целью партии в начале 2005 года считалось создание общего избирательного блока «Нашей Украины» с БЮТ и Владимиром Литвином. Достичь этой цели не удалось.



Конечно, в вину Безсмертному ставят последующий результат «Нашей Украины» на парламентских выборах 2006 года, когда НСНУ показал худший результат, чем БЮТ. Но больше всего ему простить не могли то, что в ночь выборов он поехал в штаб БЮТ и публично поздравил Юлию Тимошенко с победой.

После неудачных коалиционных договоренностей лета 2006 года Безсмертный уходит с должности главы совета партии, а весной 2007-го – и с должности главы исполкома. Тогда казалось, что партия нуждается в свежем взгляде и новом руководстве, что преемник Безсмертного сумеет найти новые стратегии развития.



Однако ситуация в партии складывалась как в известной поговорке – «хотели как лучше, а получилось как всегда». Новые руководители продолжали только ухудшать положение в «Нашей Украине», а говорить о каком-то качественном развитии и думать не приходилось. Сначала Виктор Балога, а затем пролоббированный им на должность главы партии Вячеслав Кириленко последовательно вели партию к упадку. Абсолютно чуждые партии люди не понимали, да и не могли понимать, ситуацию и систему НСНУ. Приходя в «Нашу Украину» и Балога, и Кириленко пытались внедрять там привычную для себя практику своих прежних партийных проектов.



За время их руководства исчезло главное качественное отличие «Нашей Украины» от других – демократичность, логичность и прозрачность принятия решений. Фактически, рядовых партийцев в частности, и местные ячейки в целом отстранили от процесса решение важнейших вопросов. Центр принятия решений окончательно переместился с партийных съездов в кабинеты на Банковой. Фактически, в партии воцарился советский «демократический централизм», когда, в действительности, от самих партийцев ничего уже не зависело. «Дух Майдана» окончательно выветрился из партии. Коалиционные перипетии конца 2008 года, приведшие к расколу, и подрывная деятельность «Единого центра» окончательно подорвали «Нашу Украину».



В таком плачевном состоянии Роман Безсмертный снова получил в управление свое прежнее детище. Конечно, восприятие реальности значится в характеристиках этого человека, а посему он должен понимать, что в нынешней ситуации чуда в партии он не сотворит. Кризис в «Нашей Украине» зашел так далеко, что ждать каких-то скорых и заоблачных результатов он не будет. Задача-максимум при нынешней ситуации сохранить партийную структуру и сделать политическую силу дееспособной.



На самом деле рецепты вывода партии из глубокого кризиса лежат на поверхности. Прежде всего – нужно решить финансовый вопрос. Как этого достичь? Да очень просто, нужно суметь переступить через прежние обиды и конфликты и попытаться вернуть к финансированию партии «любых друзив». Но, во-первых, у «любых друзив» немало причин не верить Ющенко, а во-вторых, в период кризиса они вряд ли станут вкладывать средства в непрогнозируемый проект Президента с мизерным рейтингом.

Но как бы это фантастически не выглядело, такой вариант намного реальнее фантомных «денег Фирташа», которые скорее всего сумеет «заграбастать» Балога. Очевидно, напрасно ждать, что и у других олигархов возникнет желание вкладывать средства в «Нашу Украину».

Когда удастся возобновить финансирование деятельности партии, можно будет начинать возвращать партийные кадры на местах и в центре. Конечно, сейчас многие «нашеукраинцы» уже безвозвратно поражены вирусом «Единого центра», поэтому после возобновления финансирования нужно будет провести как можно более тщательную проверку собственных рядов.

Возникает, правда, вопрос мотивации ядра партии. Ради чего и как Роман Петрович будет возвращать людей к партийной жизни?

Возможность того, что Безсмертному удастся реанимировать «Нашу Украину» есть, и, учитывая его опыт партийного строительства – возможность эта вовсе не иллюзорна. Главное, чтобы сам Президент не вставлял палки в колеса процессу возрождения собственной партии и не давал явных преференций «Единому центру», как это могло казаться раньше.

Как дело пойдет на самом деле, покажет время, однако уже по организации следующего съезда «Нашей Украины» будет видно, можно ли еще возродить эту партию к жизни. Ведь новую до выборов создать никто уже точно не успеет.



«Главред» обратился к ряду региональных руководителей «Нашей Украины» с просьбой ответить на вопрос, какова сейчас ситуация в партии и как они оценивают назначение Романа Безсмертного исполняющим обязанности председателя исполкома НСНУ.



Виктор Матчук, председатель Ровенской областной организации партии «Наша Украина», губернатор Ровенской области:



В Ровенской области проблем в партии нет. Все остальное комментировать не буду.

Я думаю, назначение Безсмертного - очень хороший знак. Ведь Роман Петрович - это человек, который известен своим системным подходом, чем бы он не занимался, он этим занимается серьезно. Он стоял у истоков партии, он знает поименно подавляющее большинство тех, кто занимался созданием партии в областях. Сегодня именно на этих людей нужно делать основной акцент и упор, потому что партия много потеряла в авторитете, в первую очередь потеряла из-за тех людей, которые представляют ее в Киеве, в парламенте, именно там основные проблемы. Сейчас нужно делать акцент на регионы.



Владимир Карпук, председатель Волынской региональной организации партии «Наша Украина», народный депутат от НУНС:



Сейчас партия переживает нелегкие времена. Идет два процесса, первый - очистка от разных, как говорит Президент, людей, которые пришли в партию ради карьеры, ради своих определенных целей. С другой стороны, на Волыни люди переживают за партию. Я общаюсь здесь с людьми, они пока остаются на своих позициях. Если будет уничтожена партия НСНУ, то, практически, будут уничтожены все национал-демократические партии. Поэтому люди требуют сохранить «Нашу Украину», сохранить все те идеалы и позиции, на которых стояла партия во время ее организации в 2005 году.

К сожалению, действительно сложилась такая ситуация, что партия осталась без ежедневного руководства и организаторского фактора. Практически после второго этапа съезда должен был состояться еще один, но 27 марта уже истек срок действия мандатов делегатов. Чтобы партия работала, нужны люди, которые бы организовали ее, провели съезд и перерегистрацию парторганизаций в определенных областях. То, что Роман Безсмертный вернулся, это поручение Президента, это доверие ему со стороны Виктора Ющенко. Хотя Безсмертный и заявлял год назад об уходе из партии.

Я считаю, что Роман Петрович имеет большой опыт партийного руководства и хорошо знает партию. Он сможет воссоздать руководящую функцию совета партии и президиума партии.



Владимир Вязивский, председатель Львовской региональной организации партии «Наша Украина», народный депутат от НУНС:



Мы должны завершить отчетно-избирательный съезд, как того требует устав – проводить съезды каждые два года.

Я думаю, что именно нехватка действенного руководства не дает партийцам ответов, а вопросов сейчас задают много. У нас состоялась отчетно-выборная конференция, ставилось ряд вопросов, на которые могут дать ответы только на уровне Киева.

Оцениваю назначение Романа Безсмертного как шаг к тому, чтобы определенные подготовительные и организационные работы были запущены. Чтобы было понимание того, что все равно будет отчетно-выборный съезд и партия будет обновлена, и тогда организация будет осуществляться более действенно, чем теперь.



Виктор Мотуляк, руководитель облисполкома НСНУ в Черновицкой области:



В целом, состояние в партии можно назвать регрессивным по сравнению с тем, которое было еще полгода назад.

Когда Роман Безсмертный был руководителем исполкома партии, он проявил себя как эффективный специалист и организатор. На мой взгляд, это разумный ход, но мы ожидаем последующих конкретных шагов, а их пока не было. Говорят, на следующей неделе планируется собрать руководителей областных исполкомов, чтобы мы получили новые указания или новое организационное направление работы. Мы ждем этого приглашения.

Мне кажется, от этого назначения будет польза.



Эдуард Зейналов, народный депутат от НУНС:



Я сегодня общался с людьми в Кировограде. Организационные структуры партии на сегодняшний день парализованы. Если брать, что партия это люди, то люди в партии остались, они не понимают, что происходит с руководством. Поэтому положение весьма плачевное - финансовое и моральное, люди очень переживают, они не собираются из нее как-то бежать пачками, но в то же время они разочарованы очень сильно.

Роман Безсмертный профессиональный политик, профессиональный партийный строитель, он неоднократно этим занимался, он это умеет делать. После событий, которые происходили в партии, – неоднократных зачисток, то, чем мы занимались последние 4 года, после этого я не знаю, как можно вернуть ему доверие партийцев. Я думаю, это сделано не столько с моральной, сколько с технологической стороны – для организации работы партии. Я думаю, этот проект сделан под выборы.

Безсмертный в состоянии наладить организационную систему. Я считаю, что возврата к тому Народному Союзу, который был достаточно яркой и интересной партией, в которую стремились, даже когда в партии были проблемы, не будет. Сегодня это будет серая, но возможно хорошо организованная структура, которую будут пытаться построить под выборы.



Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины:

Формально я в партии, являюсь членом совета партии, но я давно не общался с руководством. Я давно уже не ощущаю руководящих идей в «Нашей Украине».

Мне кажется, что Безсмертному будет очень сложно войти в одну и ту же реку. Я с уважением отношусь к Роману Безсмертного, он делал ошибки и как правительственный чиновник, и как политик. Безусловно, сделал он и много полезного.

Я желаю ему добра, но я не вижу себя в этом процессе. Роман Безсмертный так демонстративно уходил из партии, что теперь вот так возвращаться, мне кажется, мы это проходили.



Алина Коновалова, и.о. руководителя Житомирской организации партии «Наша Украина»:



В регионе у «Нашей Украины» все очень хорошо. На всеукраинском уровне - я не могу это комментировать.

Назначение Романа Безсмертного оцениваю нормально. Думаю, он сможет наладить организационные вопросы.