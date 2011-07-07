Мусорить в лесу станет дороже

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Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за загрязнение лесов», сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с законом, принятым Верховной Радой 16 июня, повреждение леса стоковыми водами, химическими веществами, нефтью и нефтепродуктами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами, что вызывает его усыхание или заболевание, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 510 грн.) и на должностных лиц - от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 грн.).

Также предусмотрено, что засорение лесов отходами влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн.) и на должностных лиц - от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн.).