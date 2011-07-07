Пенсионный закон: второе чтение в парламенте

Верховная Рада Украины (ВР) сегодня, 7 июля, начала рассмотрение во втором чтении проект закона "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы (№ 7455 от 13.12.2010 г.), сообщает РБК.

16 июня Верховная Рада Украины (ВР) приняла за основу правительственный проект закона "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

В законопроекте предлагаются следующие нововведения:

- предельный возраст пребывания на государственной службе составляет 62 года для мужчин и 60 лет для женщин;

- повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет откладывается на 5 лет, а чтобы заинтересовать женщин позже выходить на пенсию - им будут начисляться надбавки;

- увеличение календарной выслуги военнослужащим до 25 лет, которая будет проводиться не так, как предполагалось по одному году в год, а за 10 лет - по 6 месяцев в году;

- лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет и наличии страхового стажа не менее 15 лет;

- максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов;

- минимальный размер пенсии по возрасту - при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа.