Россия поможет Украине строить океанический флот?

Россия заинтересована в создании совместного с Украиной предприятия для строительства украинского океанического флота. Об этом сказал председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Виктор Дроник в интервью газете «День».

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«Российские бизнесмены готовы создать совместное предприятие для строительства украинского океанического флота», - сообщил он и добавил, что российская сторона предложила строить корабли в Норвегии, так как там более современные технологии.

«Я с этим не согласен, потому что Украина должна поднимать собственное судостроительство», - подчеркнул он. Председатель Госрыбхоза предположил, что есть компромиссный вариант, когда строительство корпусов судов будет осуществляться в Украине, внутреннее же оборудование для нескольких первых кораблей может быть закуплено в другой стране.

В настоящее время Украина владеет 140 судами океанического рыболовецкого флота. Из них двум государственным компаниям - «Сервис» и Fishing Company - принадлежит 5 океанических судов, однако де-юре они находятся в зависимости от иностранных компаний, которые ранее выступали кредиторами данных суден. Сумма кредитных долгов при этом составляет 10 млн долларов.

Дроник также сообщил, что в данное время Россия заинтересована в строительстве рыбовоспроизводительного завода на Молочном лимане в Запорожской области. По его словам, реализация такого проекта даст возможность в течение 3-5 лет возобновить рыбозапасы Азовского моря.