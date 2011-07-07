В Печерском суде журналистов фильтруют

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Сегодня, 7 июля, в международной организация «Репортеры без границ» заявили о нарушении прав журналистов в ходе судебного заседания 6 июля по делу против экс-премьер-министра, лидера ВО «Батьківщина» Юлии Тимошенко по обвинению в превышении ею полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Об этом в ходе заседания межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов сообщил представитель организации в Украине Оксана Романюк, сообщает Корреспондент.

«Факт препятствования журналистской деятельности, который случился вчера, а именно в ходе судебного заседания по делу Юлии Тимошенко. Сотрудники спецподразделения МВД Беркут грубо ворвались в коридор, фактически сметали корреспондентов со скамеек, которые там сидели, повредили аппаратуру 5 каналу», - рассказала она.

По словам Романюк, такие действия являются превышением полномочий.

Кроме того, по ее мнению, нарушением прав журналистов является тот факт, что представителям средств массовой информации ограничили доступ в зал заседаний.

"Почему разрешили войти только 9 камерам, из них 4 стационарных, а другие журналисты фактически ждут на улице?" - подчеркнула Романюк.