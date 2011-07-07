Рада ограничила максимальные пенсии десятью минимальными доходами

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Верховная Рада Украины оставила в проекте пенсионной реформы норму о том, что максимальная пенсия ограничивается десятью минимальными доходами, сообщает УНН.

В частности, депутаты не проголосовали за поправки, которые касались этой нормы.

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин отметил, что в таком случае остается редакция первого чтения, где определены 10 минимумов. В редакции законопроекта отмечается, что максимальный размер пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания не может превышать 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов. Законопроектом предлагается в течение 10 лет повысить минимальный стаж для выхода на пенсию для мужчин и женщин с 15-20 до 30-35 лет.