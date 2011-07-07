Профильный комитет ВР не поддержал пенсионную реформу

Комитет Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов не поддержал законопроект о пенсионной реформе, сообщает УНН.

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«Несмотря на учет предложений и определенных компромиссов, которые пока не подтверждены залом, комитет не поддержал законопроект», - заявил на заседании совета председатель комитета Валерий Сушкевич.

Однако, по его словам, комитету, правительству и народным депутатам удалось прийти к компромиссным решениям в поддержании действующего пенсионного возраста, в частности, не увеличивая пенсионный возраст для женщин. Он также сообщил, что комитет поддерживает пункт относительно того, чтобы брать зарплату за 3 года, а за 1 год при расчете и перерасчете пенсий.

Как мы сообщали ранее, сегодня народные депутаты оставили в проекте пенсионной реформы норму о том, что максимальная пенсия ограничивается 10-ю минимальными доходами.