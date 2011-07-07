Милиционеры пожаловались на депутатов-драчунов в милицию

Милиционеры, которые участвовали в стычке с народными депутатами в Печерском районном суде Киева по «газовому делу» 6 июля обратились в милицию, как пострадавшая сторона, сообщил начальник Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины Василий Фаринник, рассказывает «Интерфакс-Украина».

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«Милиция, которая выполняла решение суда, те, кого били по голове, рвали одежду, они же тоже пострадавшие, и они обратились в милицию… Поскольку мы считаем, что пострадавшими являются представители милиции, то все материалы собранные будут переданы в прокуратуру города Киева», - сказал он, выступая на заседании межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов в четверг в Киеве.

Фаринник также сообщил, что народные депутаты Украины, которые участвовали в стычке, также обратились в милицию.

В свою очередь, выступая на заседании рабочей группы, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко отметила, что милиция в этой ситуации выполняла свои обязанности, а журналисты, которые пострадали в результате стычек милиции и депутатов, просто оказались барьером между двух сторон. «Когда журналист идет на войну, он должен понимать что его могут убить, пули летают везде. Журналисты оказались барьером между хамящими депутатами и милицией, которая выполняла свои обязанности», - сказала она.

Бондаренко выразила свое удовлетворение тем, что суд проходит в открытом режиме, и что Европа смогла увидеть этот судебный процесс над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и увидеть «то, что некоторые украинские политики не уважают суд».

фото: mvs.gov.ua