Глава ПФ признался, какая пенсия у Стельмаха и Азарова

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Экс-глава Нацбанка Владимир Стельмах получает пенсию в 10 тысяч гривен. Об этом заявил на заседании парламента глава Пенсионного фонда Борис Зайчук, отвечая на замечание депутата Олега Ляшко, что у Стельмаха одна из самых высоких пенсий в Украине, сообщает «Украинская правда».

«Пусть Бог меня простит, у Стельмаха пенсия 10 тысяч, и не надо врать», - отметил Зайчук.

«Пожизненное содержание из государственного бюджета, в том числе из Пенсионного фонда, товарищу Стельмаху не выплачивается», - добавил глава Пенсионного фонда. По его словам, наибольшую пенсию сейчас получает летчик, Герой Украины и она составляет 41 тысячу гривен.

Также Зайчук добавил, что премьер Николай Азаров «получает пенсию на уровне депутата».

фото: pfu.gov.ua