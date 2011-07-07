Скоро наступит всеобщее равенство тарифов на ЖКУ

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров, возглавляемому Николаем Азаровым, до 1 августа подготовить и утвердить единую методику расчета формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, передает Корреспондент.

Так, по словам замглавы Администрации Президента Ирины Акимовой, такое решение Янукович принял после обсуждения на заседании Комитета по экономическим реформам проблем жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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"В настоящее время наблюдаются разные методы расчета тарифов, отклонение от среднего показателя в разных регионах является значительным", - отметила Акимова.

По ее словам, после подготовки и утверждения соответствующего документа, Президент поручил пересмотреть действующие тарифы и привести их в соответствие с новой методикой.

Янукович также поручил проверить целевое и эффективное использование средств, которые выделялись в 2008 и 2009 годах из государственного бюджета в виде субвенции на покрытие разницы между утвержденными ценами и тарифами на жилищно-коммунальные услуги и расходами на их производство.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины планирует ввести единые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства с начала отопительного сезона 2011-2012 гг.