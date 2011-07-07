Рада еще обсуждает пенсионную реформу, а митингующие уже разошлись

Обсуждение пенсионной реформы в Верховной Раде в разгаре. А вот граждане, митинговавшие под стенами парламента как против пенсионной реформы, так и в ее поддержку, разошлись, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Сотрудники милиции разобрали железные ограждения, разделявшие два митинга.

В настоящее время депутаты рассмотрели 130 поправок к законопроекту. Как сообщил, представляя законопроект, глава парламентского комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич, всего к документу подано 1175 поправок.