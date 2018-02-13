Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что бывший первый замглавы МВД Эка Згуладзе отказалась от украинского гражданства.

Экс-чиновница возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы, рассказал замминистра в эфире "5 канала".

"По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины... На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии", — сказал Грымчак.

Напомним, в 2005 году Эка Згуладзе работала заместителем главы МВД Грузии, а в 2012-м исполняла обязанности министра полиции и общественного порядка. В декабре 2014-го она получила гражданство Украины и была назначена на должность замглавы МВД страны. В мае 2016 года глава ведомства Арсен Аваков сказал, что его уже бывший первый зам решила уйти в отставку из-за семейных обстоятельств.