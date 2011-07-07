На пресс-конференцию Януковича попадут не все журналисты

В Администрации Президента Виктора Януковича заявили, что на его пресс-конференцию 8 июля в Украинском Доме в Киеве аккредитовались почти в два раза больше журналистов, чем ожидалось, сообщает Корреспондент.net.

Как заявила пресс-секретарь главы государства Дарья Чепак. на пресс-конференцию Президента аккредитовались 440 журналистов, представляющих украинские центральные и региональные СМИ, а также представители зарубежных средств массовой информации.

«Мы рассчитывали на 250 журналистов. И поэтому для удобства тех, кто будет работать в режиме информационных агентств, мы организовали пресс-центр там же, в Украинском доме. Журналисты смогут оттуда сразу же диктовать новости, чего они не смогли бы сделать, находясь в зале с прямой телетрансляцией», - сказала пресс-секретарь Януковича.

При этом Чепак подчеркнула, что все желающие журналисты смогут задать свои вопросы Президенту. По словам пресс-секретаря Президента, пресс-конференция Януковича рассчитана на 1,5 часа, «с возможностью продления до 2-х часов».

В пятницу, 8 июля, Президент Виктор Янукович даст пресс-конференцию