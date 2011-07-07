Депутаты по-прежнему получат пенсии в обход закона «для всех» (ДОПОЛНЕНО)

Верховная Рада Украины отказалась установить для народных депутатов такие же правила начисления пенсий, как для всех других пенсионеров, сообщает УНИАН.

За принятие соответствующей поправки к законопроекту о пенсионной реформе, внесенной народным депутатом Арсением Яценюком, проголосовали только 75 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, поправка, которая не была поддержана, предусматривала, что пенсионное обеспечение народных депутатов осуществляется на условиях и в порядке, определенных Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсия для депутатов, как и ранее, будет начисляться в соответствии с законом о статусе народного депутата. Этот закон устанавливает, что при достижении депутатом пенсионного возраста при условии наличия трудового стажа у мужчин не менее 25 лет, у женщин не менее 20, народному депутату назначается пенсия в размере 80% от месячной зарплаты работающего депутата. При этом, за каждый полный год работы, который превышает минимальный трудовой стаж, размер пенсии увеличивается на 1%, но не более 90% зарплаты депутата.

Пенсия народному депутату выплачивается в полном раз мере, независимо от его заработков или прибылей, которые он получает после выхода на пенсию. Кроме того, в случае выхода на пенсию депутату выплачивается денежная помощь в размере 12 месячных должностных окладов работающего депутата за счет бюджета.