Натовцам показали спецполигон СБУ

Делегация Парламентской ассамблеи НАТО посетила полигон Центра специальных операций СБ Украины, сообщила «Главреду пресс-служба ведомства.

Службу безопасности Украины с целью содействия развитию сотрудничества между Украиной и Организацией Североатлантического договора в сфере борьбы с терроризмом посетила делегация представителей Парламентской ассамблеи НАТО, которая находилась в Украине для участия в заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

В рамках мероприятия проведена презентация Штаба Антитеррористического центра при СБ Украины, в частности аспектов реагирования на возможные угрозы террористического акта, организации международного взаимодействия и координации мер безопасности по подготовке и проведению финальной части ЕВРО-2012. На базе полигона Центра специальных операций «А» СБ Украины высоким гостям были продемонстрированы возможности специального подразделения СБУ по противодействию возможным террористическим угрозам.