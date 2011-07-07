«Беркут» десятый час блокирует харьковских бютовцев

В Харькове сотрудники спецподразделения «Беркут» девятый час подряд блокируют вход в помещения, которые принадлежат структурам председателя Харьковской областной организации ВО «Батьківщина», экс-губернатору Арсену Авакову, сообщает УНИАН.

Вход в здание охраняют пять сотрудников «Беркута» в масках, бронежилетах и с оружием. Перед входом собралось около 50 журналистов, общественных деятелей, небезразличных харьковчан.

Председатель Харьковской областной организации партии «Реформы и порядок», депутат областного совета Иван Варченко попытался пройти в помещение, однако «беркутовцы» перегородили ему проход. Несколько раз на балкон здания выходил Аваков. На вопрос журналистов, когда силовики выпустят сотрудников организации, которые находятся в помещении, экс-губернатор иронически заметил: «Они (силовики – Руд.) сами хотят». «Нашли склад моих книг. Читают», - пошутил экс-губернатор.