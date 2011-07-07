Королевская призвала готовить обращение в КСУ о пенсионной реформе

Народный депутат от фракции «БЮТ-Батьківщина» Наталья Королевская призывает депутатов подготовить обращение в Конституционный суд по поводу принятия Пенсионной реформы. Об этом она заявила в сессионном зале, сообщает УНН.

«Мы все сейчас присутствуем в тот момент, когда нарушается Конституция Украины, поэтому я обращаюсь ко всем народным депутатам - с завтрашнего дня готовить обращение в Конституционный суд», - сказала Королевская.

Она также сняла с рассмотрения все свои поправки к пенсионной реформе.

По состоянию на 20:45 депутаты рассмотрели 373 поправки с 1096 внесенных в законопроект о пенсионной реформе.