В Пакистане уничтожены 40 боевиков

Пакистанская армия уничтожила в четверг не менее 40 боевиков в ходе масштабной операции в племенной области Куррам на северо-западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал «Аадж-ТВ».

По информации телеканала, ожесточенный бой между военными правительственной армии и боевиками произошел в районе Манато близ границы с Афганистаном. Армия атаковала экстремистов при поддержке боевых вертолетов и артиллерии. В ходе этого столкновения несколько военнослужащих получили ранения, сообщают местные СМИ.

Наступление на территории, находящиеся под контролем исламистов в племенной области Куррам началось в минувшее воскресенье. Армия пытается очистить от боевиков транспортный коридор, идущий в Афганистан, который оказался под контролем экстремистов.

Куррам входит в пакистанскую Зону племен, где не действуют федеральные законы и на которую не распространяются полномочия полиции. Система широкой автономии горских пуштунов была заложена еще британцами в начале XX века. Независимый Пакистан, образовавшийся в 1947 году, не стал менять эту систему, сохранив привилегии горцев.

Сегодня в Зоне существуют семь так называемых политических агентств - своего рода племенных мини-государств, признающих, однако, пакистанское подданство: Баджаур, Мохманд, Хайбер, Куррам, Оракзай, Северный и Южный Вазиристан. Зона племен стала убежищем для группировок боевиков-исламистов, выступающих против режима в соседнем Афганистане и против пакистанских властей, которых талибы объявили «нарушителями норм ислама».