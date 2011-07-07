Пенсионная реформа не решает проблем пенсионеров — КПУ

Пенсионная реформа Кабинета Министров Украины не решает нынешних проблем украинских пенсионеров. Об этом сообщил депутат от КПУ Петр Цибенко в эксклюзивном комментарии ГолосUA.

«Ни одна политическая сила в парламенте в вопросе пенсионной реформы не является более последовательной, чем КПУ», - сказал он. По словам депутата, первое, что будет делать фракция сегодня при рассмотрении — это пытаться улучшить документ во время принятия.

«К примеру, нам удалось уже что-то достичь в комитете и изменить отдельные позиции. И именно их мы будем поддерживать при рассмотрение Пенсионной реформы. Но мы понимаем, что точечными поправками характер документа не изменить, поэтому в целом КПУ его не поддержит», - сказал он. В тоже время политик уверен, что пенсионная реформа нужна, несмотря на разные мнения в обществе.

«Но ее надо начинать совсем с другого конца. Сегодня у нас 3,8 миллиона пенсионеров, средняя пенсия составляет 1800 грн... Я уверен, что люди, которые отработали 40-50 лет, не могут получать такую пенсию... вот с этого надо было начинать, а не с увеличения пенсионного возраста», - прокомментировал Петр Цибенко. Он также добавил, что, по большому счету, проблем пенсионеров пенсионная реформа не касается.

«Она решает проблему получения кредита от МВФ, сбалансирования доходов и расходов пенсионного фонда и перекладывания всей ответственности на плечи простых людей..», - подытожил парламентарий.