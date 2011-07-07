Аваков выбросил обращение к следователю со второго этажа

Председатель Харьковской областной организации ВО «Батьківщина», бывший председатель Харьковской ОГА Арсен Аваков требует выпустить людей из заблокированного спецподразделением «Беркут» помещения, где расположены структуры, принадлежащие ему, сообщает УНИАН.

Соответствующее обращение к следователю, который руководит следственными действиями, Аваков передал журналистам, выбросив его со второго этажа заблокированного помещения.

В обращении экс-губернатор отмечает, что правоохранители продолжают следственные действия в нерабочее время, без соответствующего мотивированного решения прокуратуры.

«Ваши действия грубо нарушают права людей, находящихся и работающих в здании. Люди элементарно нуждаются в питании и отдыхе», - подчеркнул Аваков. Он отметил, что действиями правоохранителей сорвана работа общественной приемной депутата облсовета и работа оппозиционного издания «Главное», офис которого расположен в заблокированном помещении.

«Ваши действия немотивированно препятствуют исполнению обязанностей работниками прессы. Сорвана сдача в печать выпуска еженедельника «Главное». Прошу вас срочно снять ограничения на свободу людей, находящихся в здании по адресу ул. Сумская, 88, и дать мотивированное объяснение проведению следственных действий», - говорится в обращении Авакова.

Следственные действия в помещении структур, принадлежащих Авакову, продолжаются уже более 10 часов. При этом вооруженные сотрудники спецподразделения «Беркут» не впускают и не выпускают никого из здания.