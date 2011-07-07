Тигипко пообещал принять пенсионную реформу через 2-3 часа

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко допускает, что Верховная Рада через 2-3 часа сможет принять проект пенсионной реформы. Об этом он сказал в эфире «5 канала», сообщает УНН.

«Еще и половины поправок не рассмотрено. Думаю, что сегодня работа будет очень долго проходить. Что касается парламента, то много эмоций, много неточностей. Люди часто говорят чего нет в законопроекте. Но это абсолютно понятно, потому что идет трансляция и кто-то бы хотел бы заработать определенные дивиденды. В целом потихоньку законопроект продвигается. Думаю, если так пойдет дальше, еще часа 2-3 и он будет принят», - отметил Тигипко.