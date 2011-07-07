Литвин пугает уменьшением депутатских пенсий в два раза

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заверяет, что в случае принятия пенсионной реформы пенсия народных депутатов уменьшится вдвое по сравнению с нынешним размером, сообщает УНИАН.

Об этом Литвин заявил сегодня, реагируя на реплику депутата от НУНС Арсения Яценюка.

В частности, Яценюк, ссылаясь на заключение главного юридического управления аппарата Верховной Рады, отметил, что норма об ограничении максимальных пенсий будет обжалована в Конституционном суде сразу же, как только будет принята пенсионная реформа.

«Это ложь, что не будет сверхбольших пенсий», - сказал Яценюк. Он подчеркнул, что таким образом «вип»-пенсионеры сделают все возможное, чтобы вернуть себе пенсионное обеспечение.

В свою очередь Литвин заметил, что он провел консультации по этому вопросу с председателем Пенсионного фонда Борисом Зайчуком.

«Пенсии народных депутатов будут уменьшены в два раза, и давайте говорить об этом правду», - сказал Литвин. При этом председатель ВР отметил, что говорить о любом решение Конституционного суда и реагировать на него можно будет только после его принятия.

Парламент на данный момент рассмотрел около 450 поправок. Всего к законопроекту было подано почти 1200 поправок.

В сессионном зале помимо депутатов от фракции Партии регионов, фракции Народной партии и КПУ, группы «Реформы и порядок», находятся около 30 депутатов от фракции НУНС и «БЮТ-Батькивщина». Оппозиционеры настаивают на рассмотрении их поправок.

При рассмотрении вопроса народный депутат от фракции Партии регионов Ярослав Сухой занес в сессионный зал поднос с чаем и пирожными. Одну чашку чая с пирожным он дал депутату от «БЮТ-Батьківщина» Ольге Боднар, вторую – депутату от «БЮТ-Батьківщина» Ульяне Мостипан.