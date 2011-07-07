БЮТ попросил Тигипко не «кидать» своих сторонников

Народные депутаты от оппозиции просят вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея Тигипко рассчитаться с людьми, которые целый день стояли под Верховной Радой в поддержку пенсионной реформы, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Об этом заявил в ходе обсуждения проекта пенсионной реформы народный депутат от фракции БЮТ-Батькивщина Юрий Прокопчук. Он отметил, что ему передали информацию о том, что группа митинговавших под знаменами партии «Сильная Украина» собралась в Мариинском парке под памятником Ватутину и просит, чтобы с ними рассчитались за митинг. «Вы кидаете украинский народ, так хоть не кидайте своих», - добавил он.

Сегодня партия «Сильная Украина» собрала под стенами Верховной Рады несколько тысяч людей в поддержку пенсионной реформы.