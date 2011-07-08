Сирия обвинила США во вмешательстве в свои дела

Власти Сирии обвинили США во вмешательстве во внутренние дела страны из-за поездки американского посла Роберта Форда в город Хама, сообщает lenta.ru.

В официальном заявлении сирийского МИДа факт посещения послом Хамы, на которое не было специального разрешения Дамаска, посчитали доказательством намерений США усилить напряженность в регионе. Поведение Форда МИД Сирии назвал «безответственным».

Посол США в Сирии Роберт Форд приехал в Хаму в четверг 7 июля. Ожидается, что он останется в городе в течение 8 июля, дня, на который в городе намечено проведение массовых оппозиционных демонстраций.

Официальные представители Госдепартамента, комментируя поездку Форда, заявили, что посол таким образом выражает поддержку праву сирийского народа на мирные демонстрации. В то же время, высокопоставленный анонимный источник в США сообщил, что Форд приехал в Хаму с целью наладить контакт с лидерами оппозиции.