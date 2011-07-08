Рада приняла проект Пенсионной реформы

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Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом правительственный проект Пенсионной реформы.

«За» соответствующее решение проголосовало 248 депутатов, сообщает Украинская правда.

От Партии регионов «за» проголосовали 188 депутатов, от БЮТ-Батькивщины - 0, от НУНС - 11, от КПУ - 0, от «Реформ ради будущего» - 18, от «Народной партии» - 20, внефракционные - 11.

Рассмотрение законопроекта длилось 8,5 часов, депутаты не поддержали абсолютное большинство поправок.

Документом повышен пенсионный возраст для женщин до 60 лет, страховой стаж поднят до 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 63 лет.

Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, принятым законом ограничивается на уровне 10 минимумов, то есть 7640 гривен.

Также документ уменьшает с 90 до 80% заработную плату для исчисления пенсий для госслужащих.

Депутаты оставили в проекте пенсионной реформы норму о том, что максимальная пенсия ограничивается 10 минимумами доходов.

Как известно, профильный комитет парламента не поддержал принятие Пенсионной реформы.