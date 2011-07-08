Тигипко пообещал повысить пенсии

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко обещает через месяц вынести на рассмотрение Кабинета министров Украины вопрос о поднятии пенсии минимум 60% пенсионеров, как минимум на 10%. Об этом чиновник заявил в эфире 5 канала.

Тигипко рассказал, что пенсии повысятся в среднем на 100 гривень, что, по его мнению не мало. «Мы все равно будем пенсии повышать, как сейчас зароботную плату, так как сейчас ми индексируем пенсию и своевременно платим», - сказал министр.

Напомним, в данный момент в Верховной Раде Украины идет обсуждение пенсионной реформы.