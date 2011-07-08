Коммунисты планируют акцию во Львове

В июле во Львове состоится второй Конгресс антифашистской интеллигенции с участием иностранных делегаций. Об этом сообщил депутат от фракции КПУ Александр Голуб, передает УНИАН.

Он отметил, что 75 лет назад во Львове был проведен первый Конгресс антифашистской интеллигенции, во время которого были решительно осуждены первые проявления фашизма, который надвигался на Европу.

Сейчас, по его словам, Компартия изучает возможность проведения второго такого Конгресса во Львове.

«Конгресс во Львове обязательно произойдет. Однако, в настоящее время окончательно не определена дата его проведения. Конгресс планируется на середину июля», - отметил Голуб.

В свою очередь глава фракции ВО «Свобода» во Львовском областном совете Ирина Сех обратилась к органам власти и правоохранительным структурам с призывом предотвратить проведение во Львове «псевдоконгресса интеллигенции под председательством Петра Симоненко».

Как отмечается в сообщении, депутат считает, что проведение такого мероприятия является нарушением ст.161 Уголовного кодекса (разжигание межнациональной розни).

Депутатский запрос адресован начальнику управления Службы безопасности во Львовской области Юрию Кицулу, председателю Львовской ОГА Михаилу Цимбалюку, начальнику ГУ МВД во Львовской области Богдану Щуру.

Комментируя запрос лидера фракции «Свободы» Львовского облсовета, Голуб отметил, что «понятно, какую идеологию отстаивает Ирина Сех и объединение «Свобода».

«Если Ирина Сех выступает против проведения антифашистского конгресса - понятно, какую идеологию она отстаивает, и какая идеология политической силы, которую она представляет», - отметил коммунист.