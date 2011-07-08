В БЮТ назвали «кураторов» судьи Киреева

Народный депутат от БЮТ Елена Шустик считает, что председательствующий судья Печерского районного суда Киева по делу экс-премьер-минситра Юлии Тимошенко Родион Киреев зависит сразу от двух членов Высшего совета юстиции - главы этого же суда Инны Отрош и первого заместителя Генерального прокурора Украины Рената Кузьмина. Об этом она завила в эфире 5 канала.

Депутат отметила, что членство Отрош в Высшем совете юстиции сейчас оспаривается в судах. «Недавно Высший совет юстиции уволил господина Денисова с должности главы Окружного административного суда и в том заключении, который сделала ВСЮ было записано, что глава суда увольняется за то, что он влиял на судей. То есть судья Киреев в данном случае зависим от главы своего суда, поскольку это официально признано ВСЮ, вывод подписан соответствующий. ... Вот Вам и зависимость», - сказала Шустик.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что Киреев покрывал и выпускал на волю представителей наркомафии, убийц, людей, совершавших разбой и другие преступления.