Кабмин вернется к проблеме специальных пенсий

В сентябре этого года Кабинет министров Украины вернется к рассмотрению вопроса специальных пенсий. Об этом сообщил вице-премьер - министр-министр социальной политики Сергей Тигипко в эфире 5 канала.

«Специальная пенсия - это госслужащий, ученый и так далее. Эти люди держаться на должностях только благодаря тому, что у них сегодня действительно повышенная пенсия. Если мы сегодня не сделает реформу заработной платы и не переведем их на общую формулу, то эти люди просто работать не будут. Власть не может так безответственно к этому относиться», - заявил Тигипко.

Напомним, ранее народные депутаты оставили в силе ограничение vip-пенсий десятью прожиточными минимумами для нетрудоспособных.