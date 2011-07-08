Президента Йемена показали по ТВ впервые с момента покушения

Гостелевидение Йемена впервые с момента покушения показало президента страны Али Абдаллу Салеха.

Как передает Эхо Москвы, на кадрах видны следы от ожогов на теле президента, его руки забинтованы. Обратившись к нации из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, Салех призвал к национальному диалогу и поддержал все политические силы, стремящиеся разрешить кризис в стране. Он призвал их действовать в рамках закона и конституции, основанной на многопартийности. Уходить в отставку он не собирается.

В начале июня этого года президент отправился в Саудовскую Аравию для лечения от ранений, полученных при обстреле его резиденции. Пока неизвестно, когда он вернется на родину.