С журналистами и судами разберутся исходя из мирового опыта

Пресс-служба Президента сообщает, о состоявшемся вчера первом заседании межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, созданной распоряжением Президента Украины Виктора Януковича, которая планирует рассмотреть мировой опыт работы представителей СМИ в судах.

Приступствовавший на заседании заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Блажкивский отметил, что по поручению Президента в Генпрокуратуре создана рабочая группа, которая изучает и предоставляет правовые оценки случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов и заверил: "Факты, требующие рассмотрения в отношении соблюдения прав СМИ, будут рассматриваться с помощью этой рабочей группы. И будут предприниматься меры, чтобы нарушений прав журналистов не было."

В свою очередь, председатель Национального союза журналистов Игорь Лубченко выразил надежду, что межведомственная группа достигнет в своей работе положительных результатов. «Хорошо, что создана такая группа. Нам нужны будут встречи, где будут обсуждаться «узловые» вопросы», - подчеркнул он.

На заседании также обсуждались действия милиции 6 июля в отношении удаления журналистов из зала заседаний Печерского районного суда Киева. Руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Денис Иванеско в ходе обсуждения предложил представителю «Репортеров без границ» на одном из заседаний поделиться с членами межведомственной рабочей группы информацией о мировом опыте проведения подобных резонансных судебных процессов.