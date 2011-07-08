Би-би-си просит власти Таджикистана освободить своего сотрудника

Правозащитная организация Amnesty International и ОБСЕ обратились к властям Таджикистана с призывом немедленно освободить журналиста Би-би-си Урунбоя Усмонова, сообщает Би-би-си.

Сотрудник Центральноазиатской службы Би-би-си Усмонов был арестован в июне по обвинению в связях с запрещенной в стране исламистской организацией "Хизб ут-Тахрир".



Как отмечают правозащитники из Amnesty International, в таджикской тюрьме к Усмонову применялись пытки.

Глава Центральноазиатской службы Би-би-си Хамид Исмаилов, которому позволили встретиться с Усмоновым в тюрьме, заявил, что всерьез обеспокоен физическим и психологическим состоянием своего коллеги.