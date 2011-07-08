Скотланд-Ярд продал информации на 100 тыс. фунтов

Сотрудники Скотланд-Ярда получили от журналистов и руководства британской газеты "Ньюс оф уорлд" более 100 тыс фунтов (около 160 тыс долларов) в качестве денежного вознаграждения за предоставление информации конфиденциального характера, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую вечернюю газету "Ивнинг стандард".



"Ряд высокопоставленных сотрудников "Ньюс оф уорлд" и работников правоохранительных органов, по всей видимости, будут арестованы в ближайшие дни", отмечает британская газета.



На фоне сообщений, содержащих информацию о возможных фактах коррупции в рядах британских правоохранительных органов и "нечистоплотности" сотрудников британского таблоида, глава издательского дома "Ньюс интернэшнл" Джеймс Мердок выступил с заявлением о закрытии издания. По его словам, в воскресенье выйдет последний номер газеты. "Ньюс оф уорлд" занималась привлечением к ответственности других, - отметил он. - Но при этом не смогла справиться с ситуацией, когда дело дошло до нее самой".

