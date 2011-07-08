На Ландика-младшего завели уголовное дело

Луганская областная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Луганского горсовета Романа Ландика, сообщает Украинская правда.



Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Луганской прокуратуры Александр Зайцев.



По его словам, дело возбуждено по статье 296 "хулиганство". "Его расследование поручено следственному отделу УМВД в Луганской области. Об этом сообщено Луганскому горсовету и дело взято на контроль в прокуратуре области", - сказал Зайцев.

Как известно, в интернете есть видео, снятое камерой ресторана "Баккара", на котором Ландик жестоко избивает девушку.



Сам Ландик утверждает, что он является пострадавшим в драке с девушкой.



Ландик заявляет, что он ни на кого не нападал, а девушка "била посуду в ресторане".



Роман Ландик является депутатом Луганского горсовета и сыном народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика.



Последний пригрозил журналистам судебными исками за то, что они обнародовали информацию об инциденте.