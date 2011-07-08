Оказывается, Авакова блокируют не как политика, а как бизнесмена

Начальник следственного управления Главного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновий Галаган, сообщил, что обыск в офисе главы Харьковской облорганизации партии "Батькивщина" Арсена Авакова проводится с санкции Киевского райсуда Харькова, информирует Украинская правда.



"Следственным управлением Главного управления МВД Украины в Харьковской области расследуется уголовное дело по фактам нарушения земельного законодательства должностными лицами нескольких коммерческих структур города Харькова", - отмечается в сообщении.



"В процессе расследования уголовного дела сотрудниками следственного управления ГУМВД в области была получена информация о том, что коммерческие структуры, которые имели отношение к нарушению земельного законодательства, расположенные по адресу: Харьков, улица Сумская, 88, там, где находится акционерное общество "Инвестор" и другие структуры", - уточнили в милиции.



"В настоящее время по этому адресу с санкции Киевского районного суда города Харькова проводятся следственные действия, обыски, допросы свидетелей, выемки документов. Расследование по делу продолжается", - рассказал Галаван.