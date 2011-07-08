Президент подписал законы о защите семей с детьми

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова рассказала о подписанных Президентом Януковичем законах, касающихся защиты прав семей с детьми, сообщает УНИАН.

Первый закон сокращает сроки назначения пенсий за особые заслуги многодетным матерям. Акимова напомнила, что на сегодняшний день в Украине живут 31 тыс. многодетных матерей, которые при прошлом режиме назначения пенсий за особые заслуги могли ожидать более чем по полгода.

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«Подписанный закон передает право назначения этих специальных пенсий на уровень местных администраций. Это существенно сокращает сроки», – сказала она.

Еще один подписанный Президентом закон предусматривает сокращение количества документов, необходимых для получения помощи по беременности и по родам.

«Сейчас это касается около 260 тыс. женщин. Размер этой помощи составляет 1008 грн. и скорейшее ее получение зависит от упрощения получения документации», – отметила И.Акимова.

Третий закон, по словам заместителя главы Администрации Президента, касается многодетных семей.

«Во-первых, изменяется статус многодетной семьи. Сейчас этот статус получат те семьи, которые воспитывают детей от разных браков. До сих пор эта проблема была не урегулирована и вызывала неравный подход в урегулировании помощи семьям, где воспитывают детей от одного и от разных браков. Этот закон позволяет включить в общий оборот порядка 28 тыс. семей», – сказала Акимова.