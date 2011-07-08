Сегодня Янукович встретится с журналистами

В пятницу, 8 июля, состоится пресс-конференция Президента України Віктора Януковича, сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщила спикер Президента Дарья Чепак, мероприятие пройдет в Украинском доме. К сожалению организаторов, многим журналистам придется наблюдать за ходом пресс-конференции из кулуаров УД. «Аккредитовалось 440 журналистов, а рассчитывали на 250», – пояснила Чепак.

На общение Президента с прессой выделили полтора часа, но не исключают того, что беседа продлится несколько больше, часа два.