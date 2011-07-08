Выдрин о Тимошенко: власть относится к ней по-джентльменски

Нынешняя власть относится к Тимошенко по-джентльменски. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН выразил экс-советник экс-премьера Дмитрий Выдрин, комментируя ее поведение в зале суда.

"Конечно, поведение Ю. Тимошенко во время судебного заседания атипичное и беспрецедентное для любой европейской страны. Каким бы ни был суд, к нему надо обращаться стоя и выполнять требования УПК Украины", - сказал Выдрин.

Политолог считает, что таким поведением Ю. Тимошенко рассчитывает привлечь внимание СМИ. "В политике считается, что любое внимание - это хорошо. Пусть даже отрицательное, это все равно идет в копилку политика, поэтому Ю. Тимошенко рассчитывает получить внимание СМИ любой ценой", - сказал он.

Отвечая на вопрос, посадят ли Тимошенко, он заметил, что "у нас страна джентльменов". "Здесь мужчины традиционно пропускают женщину в троллейбус впереди себя и уступают им место. Сейчас у власти тоже находятся мужчины, которые ведут себя по-джентельменски. Поэтому, думаю, Тимошенко не посадят, максимум, что она получит - условный приговор", - сказал он.